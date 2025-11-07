Продажи Tesla в Германии резко упали по сравнению с прошлым годом: какие причины

В октябре 2025 года продажи Тesla в Германии значительно упали: было продано всего 750 электрокаров, что составляет менее половины от объемов предыдущего года, когда было реализовано 1607 электромобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

По данным Федерального транспортного управления Германии (KBA), хотя с начала года было продано 434 627 новых электромобилей (+40% роста), доля Tesla среди них (15 595 единиц) сократилась на 50%.

Падение продаж Tesla в Германии, где компания управляет крупным заводом сборки в Бранденбурге, объясняется несколькими факторами.

В частности, поддержка Илоном Маском политической партии "Альтернативы для Германии" (AfD) отвлекла значительную часть левых потребителей от бренда.

Кроме того, в последнее время Tesla сталкивается с конкуренцией со стороны европейских и китайских автопроизводителей, предлагающих меньшие и более доступные электромобили — многие стоят менее 35 000 евро.

Хотя Tesla в октябре начала продавать новую, более дешевую версию внедорожника Model Y за 39 990 евро, остается непонятным, поможет ли это возродить спрос.

Предстоящие изменения в политике Германии могут поддержать рынок электромобилей и в стране. Сейчас ФРГ готова начать новую программу стимулирования электромобилей, которая вступит в силу в январе 2026 года и направлена на помощь покупателям с низким и средним уровнем дохода перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов.

Напомним, в октябре продажи электромобилей Tesla китайского производства продемонстрировали резкий спад. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией легковых автомобилей Китая (CPCA), продажи упали на 9,9% до 61 497 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат изменил положительный тренд сентября, когда был зафиксирован рост на 2,8%.