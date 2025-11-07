Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,07

42,00

EUR

48,75

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи Tesla в Германии резко упали по сравнению с прошлым годом: какие причины

Tesla, автосалон, люди
Продажи Tesla в Германии значительно упали / Shutterstock

В октябре 2025 года продажи Тesla в Германии значительно упали: было продано всего 750 электрокаров, что составляет менее половины от объемов предыдущего года, когда было реализовано 1607 электромобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

По данным Федерального транспортного управления Германии (KBA), хотя с начала года было продано 434 627 новых электромобилей (+40% роста), доля Tesla среди них (15 595 единиц) сократилась на 50%.

Падение продаж Tesla в Германии, где компания управляет крупным заводом сборки в Бранденбурге, объясняется несколькими факторами.

В частности, поддержка Илоном Маском политической партии "Альтернативы для Германии" (AfD) отвлекла значительную часть левых потребителей от бренда.

Кроме того, в последнее время Tesla сталкивается с конкуренцией со стороны европейских и китайских автопроизводителей, предлагающих меньшие и более доступные электромобили — многие стоят менее 35 000 евро.

Хотя Tesla в октябре начала продавать новую, более дешевую версию внедорожника Model Y за 39 990 евро, остается непонятным, поможет ли это возродить спрос.

Предстоящие изменения в политике Германии могут поддержать рынок электромобилей и в стране. Сейчас ФРГ готова начать новую программу стимулирования электромобилей, которая вступит в силу в январе 2026 года и направлена на помощь покупателям с низким и средним уровнем дохода перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов.

Напомним, в октябре продажи электромобилей Tesla китайского производства продемонстрировали резкий спад. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией легковых автомобилей Китая (CPCA), продажи упали на 9,9% до 61 497 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат изменил положительный тренд сентября, когда был зафиксирован рост на 2,8%.

Автор:
Татьяна Ковальчук