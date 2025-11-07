Запланована подія 2

Продажі Tesla в Німеччині різко впали порівняно з минулим роком: які причини

Тesla, автосалон, люди
Продажі Тesla в Німеччині значно впали / Shutterstock

У жовтні 2025 року продажі Тesla в Німеччині значно впали: було продано лише 750 електрокарів, що становить менше половини від обсягів попереднього року, коли було реалізовано 1607 електромобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

За даними Федерального транспортного управління Німеччини (KBA), хоча з початку року було продано 434 627 нових електромобілів (+40% зростання), частка Tesla серед них (15 595 одиниць) скоротилася на 50%.

Падіння продажів Tesla в Німеччині, де компанія керує великим заводом збірки в Бранденбурзі, пояснюється кількома факторами.

Зокрема підтримка Ілоном Маском політичної партії "Альтернативи для Німеччини" (AfD) відвернули значну частину лівих споживачів від бренду.

Крім того, останнім часом Tesla стикається з конкуренцією з боку європейських та китайських автовиробників, які пропонують менші та доступніші електромобілі — багато з них коштують менше 35 000 євро.

Хоча Tesla у жовтні почала продавати нову, дешевшу версію позашляховика Model Y за 39 990 євро, залишається незрозумілим, чи допоможе це відродити попит.

Майбутні зміни в політиці Німеччини можуть підтримати ринок електромобілів і країні. Зараз ФРН готова розпочати нову програму стимулювання електромобілів, яка набуде чинності в січні 2026 року та має на меті допомогти покупцям з низьким та середнім рівнем доходу перейти на автомобілі з нульовим рівнем викидів вихлопних газів.

Нагадаємо, у жовтні продажі електромобілів Tesla китайського виробництва продемонстрували різкий спад. Згідно з даними, опублікованими Асоціацією легкових автомобілів Китаю (CPCA), продажі впали на 9,9% до 61 497 одиниць порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей результат змінив позитивний тренд вересня, коли було зафіксовано зростання на 2,8%.

Автор:
Тетяна Ковальчук