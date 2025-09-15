Німецький завод Tesla збільшує виробництво попри падіння продажів у Європі

Керівництво німецького заводу Tesla у Грюнгайде повідомило про збільшення виробничих планів на третій та четвертий квартали. Це рішення було прийняте попри значне падіння продажів електромобілів Tesla на ключових європейських ринках, включаючи Німеччину, Францію та Швецію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За словами керівника заводу Андре Тіріги, очікується, що виробничі показники зростуть завдяки "дуже хорошим продажам". Це оголошення суперечить статистиці реєстрації нових авто, яка свідчить про падіння продажів Tesla на 39% у Німеччині минулого місяця і на 56% за перші вісім місяців року.

Падіння продажів, за словами Ілона Маска, пов'язане з переходом моделі Model Y на новий дизайн, що тимчасово порушило виробництво. Норвегія залишається єдиним великим ринком у Європі, де реєстрація Tesla зросла.

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що продажі Tesla продовжують стрімко знижуватися на найбільших європейських ринках електромобілів. Це призвело до значної втрати частки ринку для компанії, попри загальне зростання попиту на електрокари в регіоні. Найбільше падіння зафіксовано у Швеції, Бельгії та Франції.