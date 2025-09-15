Запланована подія 2

Немецкий завод Tesla увеличивает производство, несмотря на падение продаж в Европе

Tesla увеличивает производство в Германии. / Википедия

Руководство немецкого завода Tesla в Грюнгайде сообщило об увеличении производственных планов на третий и четвертый кварталы. Это решение было принято, несмотря на значительное падение продаж электромобилей Tesla на ключевых европейских рынках, включая Германию, Францию и Швецию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По словам руководителя завода Андре Тириги, ожидается, что производственные показатели возрастут благодаря "очень хорошим продажам". Это объявление противоречит статистике регистрации новых авто, свидетельствующей о падении продаж Tesla на 39% в Германии в прошлом месяце и на 56% за первые восемь месяцев года.

Падение продаж, по словам Илона Маска, связано с переходом модели Model Y на новый дизайн, временно нарушивший производство. Норвегия остается единственным крупным рынком в Европе, где регистрация Tesla выросла.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что производители Tesla продолжают стремительно снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.

Автор:
Татьяна Ковальчук