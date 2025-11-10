Попит падає: у Китаї зафіксували найнижчі продажі Tesla за останні три роки

Продажі Tesla в Китаї у жовтні впали до 26 006 автомобілів - це найнижчий показник за останні три роки. Порівняно з тим самим періодом минулого року обсяги знизилися на 35,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Tesla в Китаї просіла

У жовтні Tesla продала в Китаї 26 006 електромобілів - це найнижчий показник компанії за останні три роки. На тлі жорсткої конкуренції та зниження попиту продажі скоротилися на 35,8% у порівнянні з жовтнем минулого року. Для порівняння, у вересні компанія реалізувала 71 525 авто, коли на ринок вийшла нова версія Model Y L із подовженою колісною базою та шістьма місцями, доступна виключно у Китаї.

Водночас експорт автомобілів, вироблених на китайських потужностях Tesla, зріс до дворічного максимуму та досягнув 35 491 машини, свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Частка Tesla на китайському ринку електромобілів знизилася до 3,2% у жовтні проти 8,7% місяцем раніше. Це найнижчий рівень компанії більш ніж за три роки.

Про проблеми Tesla

Слабкі результати Tesla в Китаї доповнюють падіння продажів у Європі. У жовтні компанія також зафіксувала зниження попиту в Німеччині, Іспанії, Нідерландах та країнах Скандинавії, що свідчить про тривалі труднощі на континенті.

У третьому кварталі Tesla зіткнулася зі зростаючим конкурентним тиском у Китаї - своєму другому за значенням ринку після США. Тим часом китайський виробник Xiaomi із моделями SU7 та YU продемонстрував рекордний результат у 48 654 проданих авто за місяць, попри резонансні аварії, які викликали питання щодо безпеки електромобілів.

Загалом продажі автомобілів у Китаї в жовтні знизилися: споживачі стали обережнішими на тлі скорочення державних субсидій і податкових стимулів, що також вплинуло на попит в сегменті електромобілів.

Нагадаємо, у жовтні продажі електромобілів Tesla китайського виробництва продемонстрували різкий спад. Згідно з даними, опублікованими Асоціацією легкових автомобілів Китаю (CPCA), продажі впали на 9,9% до 61 497 одиниць порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей результат змінив позитивний тренд вересня, коли було зафіксовано зростання на 2,8%.