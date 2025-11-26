Tesla теряет позиции на мировых рынках на фоне падения продаж

Tesla сталкивается с серьезным спадом продаж на ключевых мировых рынках – в Европе, США и Китае. Несмотря на рекордные поставки в отдельных кварталах, общая динамика остается отрицательной: компания теряет позиции из-за усиленной конкуренции, устаревшего модельного ряда и репутационных рисков, связанных с публичными заявлениями Илона Маска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Tesla теряет рынок

Tesla пытается стабилизировать ситуацию после заметного спада продаж автомобилей на ключевых мировых рынках. Пока генеральный директор Илон Маск сосредотачивается на развитии робототехники и продвижении миллиардного компенсационного пакета, основной бизнес компании оказался под давлением.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Европе, где продажи в октябре упали почти на половину по сравнению с прошлым годом, а общее падение за год составило около 30%. Это происходит на фоне роста общего рынка электромобилей, что свидетельствует о потере конкурентных позиций Tesla.

Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение мировых поставок, несмотря на временный рост в третьем квартале, вызванный ажиотажным спросом в США перед завершением налоговых льгот.

Ситуацию осложнили и репутационные риски после скандальных высказываний Маска, вызвавших волну протестов в Европе. Хотя в последнее время он воздерживается от политических заявлений, верить потребителей вернуть не удалось.

Ранее Model Y была самой популярной моделью в мире, однако сегодня Tesla уступает конкурентам, предлагающим более современные и доступные электромобили. Узкий и устаревший модельный ряд компании все больше влияет на ее позиции на рынке.

Tesla уступает VW и китайским брендам в Европе

Позиции Tesla в Европе стремительно слабеют на фоне ужесточения конкуренции со стороны Volkswagen и китайских автопроизводителей. На рынке появляется все большее количество доступных электромобилей стоимостью до 30 тысяч долларов, а выбор моделей быстро расширяется — от электрокаров до гибридов и бензиновых авто.

Эксперты не прогнозируют скорейшего восстановления для Tesla, поскольку компания представлена лишь двумя массовыми моделями — Model 3 и Model Y, даже несмотря на запуск удешевленной версии последней. В то же время на британском рынке уже доступно более 150 электромобилей разных брендов, а в следующем году ожидается выход еще не менее 50 новых моделей, среди которых нет ни одной от Tesla.

Китайская BYD в октябре вдвое превзошла Tesla по продажам в Европе, а Volkswagen продемонстрировал стремительный рост реализации электрокаров — более чем на 78%, что втрое превышает показатели американской компании.

Аналитики отмечают, что проблема Tesla заключается не только в давлении китайских производителей, но и в том, что европейские бренды фактически догнали и перегнали компанию Маска в сегменте электромобилей.

Tesla слабеет в Китае и США

Продажи Tesla в Китае продолжают снижаться: в октябре поставки упали до минимума за три года, сократившись почти на 36%, а годовое падение превысило 8%. Компания теряет позиции из-за усиленной конкуренции со стороны местных брендов и новичков, в частности моделей, уже напрямую конкурирующих с Model Y.

В США ситуация тоже ухудшается. После временного всплеска спроса в сентябре, вызванного завершением налоговых льгот, в октябре продажи упали на четверть. Автоконцерны прогнозируют дальнейшее охлаждение рынка электромобилей.

Хотя Tesla может частично выиграть из-за сокращения инвестиций конкурентов в электросегмент, эксперты отмечают: для возобновления продаж компании нужна новая модель. Илон Маск сосредоточен на развитии роботакси и роботов.

При этом условия нового пакета вознаграждения Маска не связаны с существенным ростом продаж — он может получить миллиардные выплаты даже при показателях производства ниже нынешних.

Tesla и украинский рынок

Украинский рынок автомобилей демонстрирует устойчивый рост спроса на электротранспорт, в том числе модели Tesla. В октябре украинцы приобрели более 5,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером среди импортируемых машин стала Tesla.

В целом, интерес к электромобилям в Украине продолжает укрепляться. За первое полугодие 2025 года было приобретено около 31,75 тысяч электрокаров, что на 30% превышает показатели за тот же период 2024 года. Это свидетельствует об устойчивом тренде по электрификации автопарка и усилению позиций электромобилей на внутреннем рынке.