Самыми популярными в Украине подержанными авто из США стали электромобили Tesla

Tesla
Украинцы покупают электромобили Tesla / Shutterstock

В октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля таких авто (49%) принадлежит электромобилям.

Бензиновые авто охватили 36%, гибридным авто принадлежит 8%, дизельным – 4%, авто с ГБО – 3%.

По данным "Укравтопрома", средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в октябре, составляет 5,2 года.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

  1. Tesla Model Y – 900 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 841 ед.;
  3. Ford Escape – 408 ед.;
  4. Nissan Rogue – 273 ед.;
  5. Tesla Model S – 270 ед.

Напомним, в октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.

В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер   Volkswagen ID.Unyx   — украинцы купили 441 таких авто.

Автор:
Светлана Манько
