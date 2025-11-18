Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,19

42,10

EUR

49,15

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найпопулярнішими в Україні вживаними авто з США стали електромобілі Tesla

Tesla
Українці купують електромобілі Tesla / Shutterstock

У жовтні українці придбали понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка серед таких авто (49%) належить електромобілям.

Бензинові авто охопили 36%, гібридним авто належить 8%, дизельним - 4%, авто з ГБО – 3%.

За даними "Укравтопрому", середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк в жовтні становить 5,2 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

  1. Tesla  Model Y - 900 од.; 
  2. Tesla Model 3 - 841 од.; 
  3. Ford Escape - 408 од.;
  4. Nissan Rogue - 273 од.;
  5. Tesla Model S - 270 од.

Нагадаємо, у  жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні  став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.

Автор:
Світлана Манько
Online трансляція "GET Business Festival"
Івент