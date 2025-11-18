Найпопулярнішими в Україні вживаними авто з США стали електромобілі Tesla

У жовтні українці придбали понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка серед таких авто (49%) належить електромобілям.

Бензинові авто охопили 36%, гібридним авто належить 8%, дизельним - 4%, авто з ГБО – 3%.

За даними "Укравтопрому", середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк в жовтні становить 5,2 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y - 900 од.; Tesla Model 3 - 841 од.; Ford Escape - 408 од.; Nissan Rogue - 273 од.; Tesla Model S - 270 од.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.