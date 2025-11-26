Tesla втрачає позиції на світових ринках на тлі падіння продажів

Tesla стикається з серйозним спадом продажів на ключових світових ринках — у Європі, США та Китаї. Попри рекордні поставки в окремих кварталах, загальна динаміка залишається негативною: компанія втрачає позиції через посилену конкуренцію, застарілий модельний ряд та репутаційні ризики, пов’язані з публічними заявами Ілона Маска.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Tesla втрачає ринок

Tesla намагається стабілізувати ситуацію після помітного спаду продажів автомобілів на ключових світових ринках. Поки генеральний директор Ілон Маск зосереджується на розвитку робототехніки та просуванні свого мільярдного компенсаційного пакета, основний бізнес компанії опинився під тиском.

Найбільше скорочення зафіксовано в Європі, де продажі у жовтні впали майже на половину порівняно з минулим роком, а загальне падіння за рік склало близько 30%. Це відбувається на тлі зростання загального ринку електромобілів, що свідчить про втрату конкурентних позицій Tesla.

Аналітики прогнозують подальше скорочення світових поставок, попри тимчасове зростання у третьому кварталі, спричинене ажіотажним попитом у США перед завершенням податкових пільг.

Ситуацію ускладнили й репутаційні ризики після скандальних висловлювань Маска, які викликали хвилю протестів у Європі. Хоча останнім часом він утримується від політичних заяв, довіру споживачів повернути не вдалося.

Раніше Model Y була найпопулярнішою моделлю у світі, однак сьогодні Tesla поступається конкурентам, які пропонують більш сучасні та доступні електромобілі. Вузький і застарілий модельний ряд компанії дедалі більше впливає на її позиції на ринку.

Tesla поступається VW та китайським брендам у Європі

Позиції Tesla в Європі стрімко слабшають на тлі посилення конкуренції з боку Volkswagen та китайських автовиробників. На ринку з’являється дедалі більше доступних електромобілів вартістю до 30 тисяч доларів, а вибір моделей швидко розширюється — від електрокарів до гібридів і бензинових авто.

Експерти не прогнозують швидкого відновлення для Tesla, оскільки компанія представлена лише двома масовими моделями — Model 3 і Model Y, навіть попри запуск здешевленої версії останньої. Водночас на британському ринку вже доступно понад 150 електромобілів різних брендів, а наступного року очікується вихід ще щонайменше 50 нових моделей, серед яких немає жодної від Tesla.

Китайська BYD у жовтні удвічі перевершила Tesla за продажами в Європі, а Volkswagen продемонстрував стрімке зростання реалізації електрокарів — на понад 78%, що втричі перевищує показники американської компанії.

Аналітики зазначають, що проблема Tesla полягає не лише в тиску з боку китайських виробників, а й у тому, що європейські бренди фактично наздогнали та перегнали компанію Маска в сегменті електромобілів.

Tesla слабшає в Китаї та США

Продажі Tesla в Китаї продовжують знижуватися: у жовтні постачання впали до мінімуму за три роки, скоротившись майже на 36%, а річне падіння перевищило 8%. Компанія втрачає позиції через посилену конкуренцію з боку місцевих брендів і новачків, зокрема моделей, які вже напряму конкурують із Model Y.

У США ситуація також погіршується. Після тимчасового сплеску попиту у вересні, спричиненого завершенням податкових пільг, у жовтні продажі впали на чверть. Автоконцерни прогнозують подальше охолодження ринку електромобілів.

Хоча Tesla може частково виграти через скорочення інвестицій конкурентів у електросегмент, експерти наголошують: для відновлення продажів компанії потрібна нова модель. Натомість Ілон Маск зосереджений на розвитку роботаксі та роботів.

При цьому умови нового пакета винагороди Маска не пов’язані з істотним зростанням продажів — він може отримати мільярдні виплати навіть за показників виробництва, нижчих за нинішні.

Tesla та український ринок

Український ринок автомобілів демонструє стійке зростання попиту на електротранспорт, зокрема й на моделі Tesla. У жовтні українці придбали понад 5,8 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі США, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідером серед імпортованих машин стала Tesla.

Загалом інтерес до електромобілів в Україні продовжує зміцнюватися. За перше півріччя 2025 року було придбано близько 31,75 тисячі електрокарів, що на 30% перевищує показники за той самий період 2024 року. Це свідчить про стійкий тренд на електрифікацію автопарку та посилення позицій електромобілів на внутрішньому ринку.