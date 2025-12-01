Компанія Маска втрачає європейський ринок: продажі електрокарів Tesla у Франції та Данії скоротилися вдвічі

У листопаді реєстрації автомобілів Tesla у Франції та Данії скоротилися вдвічі порівняно з минулим роком. Це відбувається попри запуск нової лінійки їхнього бестселера Model Y, що вказує на труднощі виробника електромобілів із поверненням частки європейського ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Обвал продажів

Щомісячні реєстрації, що є показником продажів, у Франції впали на 58% до 1593 проданих автомобілів, а в Данії – на 49% до 534 автомобілів. Уповільнення темпів зростання Tesla в Європі почалося наприкінці минулого року. Аналітики вказують на кілька фундаментальних проблем, що погіршують ситуацію.

Ключові фактори падіння

Аналітики називають три основні причини, через які європейський бізнес Tesla не відновився:

Політичний вплив Ілона Маска. Уповільнення почалося після того, як генеральний директор публічно підтримав праворадикальних політичних діячів, що викликало протести по всьому регіону. Хоча останніми місяцями Маск був відносно мовчазним щодо політики, негативний ефект продовжує впливати на продажі. Зростання конкуренції. На переповненому європейському ринку суттєво зросла конкуренція, особливо з боку нових гравців з Китаю, які пропонують доступніші моделі. "Старіючий" модельний ряд. На відміну від конкурентів, модельний ряд Tesla є відносно "старим".

Спроби відновлення

Хоча Ілон Маск більшу частину року зосередився на робототехніці, Tesla спробувала повернути покупців, випустивши оновлену Model Y на початку цього року, а у жовтні представила дешевші версії Model Y та седана Model 3.

Ці кроки дали частковий ефект лише для однієї моделі. У Данії кількість реєстрацій Model 3 у листопаді зросла на 29% (326 автомобілів), що зробило її 8-м за продажами авто у країні. Водночас, кількість реєстрацій Model Y у Данії катастрофічно впала на 74%.

Нагадаємо, Tesla стикається з серйозним спадом продажів на ключових світових ринках — у Європі, США та Китаї. Попри рекордні поставки в окремих кварталах, загальна динаміка залишається негативною.