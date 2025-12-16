Акции Tesla впервые за год достигли максимального уровня: каковы причины роста ценных бумаг компании Маска

Акции Tesla 15 декабря выросли почти на 4,9%. В начале торгов в Нью-Йорке акции торговались на уровне $481,37, превзойдя свой рекорд, зафиксированный в декабре 2024 года ($479,86).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

На фоне тревожных сигналов о замедлении продаж электромобилей и росте затрат, акции компании выросли более чем вдвое с апреля 2025 года. Тогда ценные бумаги производителя электромобилей упали до минимума на фоне всеобщего обвала рынка, вызванного тарифной политикой Дональда Трампа.

Почему покупают акции Tesla?

Аналитики предупреждают: рост Tesla уже давно определяется не только продажами автомобилей.

Мэтт Брицман, старший аналитик Hargreaves Lansdown, объясняет: "Акции Tesla торгуются как на основе настроений, так и на основе фундаментальных показателей, а основной бизнес играет вторую скрипку по сравнению с историей об искусственном интеллекте, лежащей в основе оценки в триллион долларов".

Илон Маск активно переориентирует Tesla с простого автопроизводителя на мощного поставщика робототехники и ИИ. Инвесторы, похоже, верят в это видение: в ноябре они одобрили миллиардный пакет оплаты труда Маска, подтверждая свое желание видеть его за рулем.

Слабая реальность

Всплеск на фондовом рынке контрастирует со сложным положением основного бизнеса. Результаты Tesla за третий квартал, обнародованные в октябре, разочаровали инвесторов, поскольку рост расходов "съел" прибыль, несмотря на рекордные продажи автомобилей. Этот всплеск продаж был в значительной степени вызван тем, что потребители спешили воспользоваться федеральной налоговой льготой на электромобили (7500 долларов) до ее отмены.

Фундаментальные показатели компании быстро ослабли: продажи по всему миру потерпели неудачу, оценки прибыли снизились, а контроль со стороны регуляторов усилился. Аналитики, включая лидеров отрасли (например, генеральный директор Ford Джим Фарли), ожидают значительного замедления продаж электромобилей в последующих периодах.

Политический фактор

Ранее на акции Tesla повлияли политические споры Илона Маска и его публичный разрыв с президентом Трампом. Эти факторы, а также попытки компании стимулировать продажи более дешевыми моделями, привели к падению акций на 50% от их декабрьского максимума.

Теперь трейдеры снова покупают то, что продает Маск, подпитывая оптимизм по поводу ИИ. Однако некоторые стратегии бьют тревогу .

"По моему мнению, Tesla находится на территории пузырька", - считает Ирэн Танкель, главный стратег по акциям США в BCA Research, называя компанию "примером иррационального энтузиазма на и без того перегретом фондовом рынке".

Напомним , представители Tesla на американском рынке в ноябре опустились почти до самого низкого уровня с января 2022 года. Общий объем продаж упал почти на 23% по сравнению с прошлым годом, составив всего 39 800 автомобилей.