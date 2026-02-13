Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробник гуманоїдів Apptronik залучив $520 млн: оцінка компанії злетіла до $5,5 млрд

Apptronik
У майбутньому роботи Apollo мають стати домашніми помічниками/Apptronik

Американська компанія Apptronik забезпечила рекордні інвестиції в розмірі $520 мільйонів, що підвищило її оцінку до $5,5 млрд. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Кошти спрямують на масштабування виробництва людиноподібного робота Apollo, який працюватиме на базі штучного інтелекту Gemini від Google.

Хто інвестує в роботів

Новий раунд фінансування очолили такі гіганти, як Google, Mercedes-Benz та B Capital. До них приєдналися нові потужні гравці: AT&T Ventures, John Deere та Суверенний фонд Катару.

Такий ажіотаж пояснюється стрімким розвитком ШІ, який нарешті дозволяє роботам вийти за межі лабораторій у реальний світ.

Поточна оцінка Apptronik у $5,5 млрд втричі перевищує показники минулого року, що робить компанію одним із найдорожчих стартапів у сфері робототехніки.

Що вміє Apollo

Флагманський робот Apollo є результатом десятирічної праці команди з Остіна. Його головна особливість — універсальність.

На відміну від вузькоспеціалізованих машин, Apollo розроблений як платформа загального призначення.

Він може ходити на ногах, пересуватися на колесах або працювати стаціонарно. За словами гендиректора Джеффа Карденаса, саме мобільність і контроль всього тіла дозволяють роботу ефективно функціонувати в середовищі, створеному для людей.

Інтелектуальна база 

Завдяки стратегічній співпраці з Google DeepMind, роботи Apptronik отримають "мізки" на базі серії моделей Gemini Robotics.

Це дозволить машинам не просто виконувати запрограмовані рухи, а адаптуватися до складних завдань у режимі реального часу.

Наразі Apollo вже проходить тестування на заводах Mercedes-Benz та логістичних центрах GXO, де він виконує повторювані завдання з сортування та переміщення матеріалів.

Домашні помічники

Стратегія розвитку Apptronik передбачає три етапи. Зараз компанія фокусується на логістиці та промисловості.

Другий етап включає експансію в охорону здоров'я, роздрібну торгівлю та готельний бізнес.

Фінальна мета розробників — вихід на споживчий ринок. У майбутньому роботи Apollo мають стати домашніми помічниками, здатними готувати їжу, прибирати та доглядати за літніми людьми.

Нагадаємо, раніше стартап Figure AI продемонстрував нові можливості свого гуманоїдного робота – Figure 01, навчивши його говорити.

Автор:
Тетяна Бесараб