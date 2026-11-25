В 2027 году зарплаты педагогических и научно педагогических работников планируют повысить ориентировочно на 10%. На оплату труда работников образования предусмотрели 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн больше, чем в текущем году.

Как пишет Dilo, об этом говорится в ответе премьер-министра Сергея Корецкого на петицию №41/011208-26эп, которую поддержали 25 457 граждан.

Повышение зарплат учителям

Премьер отметил, что в 2026 году зарплаты педагогических и научно педагогических работников уже выросли на 50%. С 1 сентября должностные оклады педагогов низкой квалификационной категории установили на уровне 1,6 минимальной зарплаты, а научно-педагогических работников – двух минимальных зарплат.

Следующее повышение примерно на 10% планируется в 2027 году. В то же время правительство признает, что оплата труда педагогов нуждается в дальнейшем росте.

Сколько денег предусмотрено на образование

По словам Корецкого, в проекте госбюджета на 2027 год заложили 235,3 млрд грн на зарплаты работников образования. Это на 37,5 млрд грн больше, чем в 2026 году.

Образовательная субвенция местным бюджетам должна составить 192,8 млрд грн. Это на 32,1 млрд грн больше, чем в 2026 году, и на 81,1 млрд грн, или 72,6% больше, чем в 2025 году.

Также с 1 января на 10% хотят увеличить должностные оклады работников бюджетной сферы, зарплаты которых определяют по Единой тарифной сетке. Это касается, в частности, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школ и других учебных заведений.

Окончательные объемы финансирования должны быть определены после принятия госбюджета-2027 Верховной Радой.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников возрастут на 20%. Вместе с январским повышением на 30% общий рост за год достигнет 50%. Одновременно государство полностью изменяет модель начисления заработной платы в сфере образования.