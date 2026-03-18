В Одессе море покрылось желтыми пятнами и пахнет подсолнечным маслом (ФОТО)
В акватории Одессы зафиксировали загрязнение Черного моря. В воде обнаружили желтые пятна, имеющие характерный запах подсолнечного масла.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа
Отмечается, что вблизи одесских пляжей "Отрада" и "Ланжерон" экологи обнаружили пятна желтого и желто-серого цвета, которые пахнут подсолнечным маслом.
Специалисты отобрали пробы морской воды для анализа и выяснили, что содержание жиров и масел находится на уровне 49,8 мг/дм³, что подтверждает факт загрязнения.
Экологи предполагают, что вероятно загрязнение произошло во время российской атаки 20 декабря 2025 года на объекты портовой инфраструктуры. Из-за обстрела в Аджалицкий лиман попали значительные объемы масла, что могло загрязнить часть акватории Черного моря.
Сообщается, что инспекцией приняты необходимые меры реагирования, проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается.
Напомним, в конце декабря прошлого года возникло загрязнение побережья Черного моря после того, как растительное масло вместе с продуктами горения попало. в акваторию Черного моря в результате вражеской атаки по порту "Южный".
Там в ночь с 21 на 22 декабря загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом .
А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна и погибших птиц.