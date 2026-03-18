В Одессе море покрылось желтыми пятнами и пахнет подсолнечным маслом (ФОТО)

Загрязнение Черного моря
Загрязнение Черного моря. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В акватории Одессы зафиксировали загрязнение Черного моря. В воде обнаружили желтые пятна, имеющие характерный запах подсолнечного масла.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщили   в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа

Отмечается, что вблизи одесских пляжей "Отрада" и "Ланжерон" экологи обнаружили пятна желтого и желто-серого цвета, которые пахнут подсолнечным маслом.

Фото 2 — В Одессе море покрылось желтыми пятнами и пахнет подсолнечным маслом (ФОТО)
Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Специалисты отобрали пробы морской воды для анализа и выяснили, что содержание жиров и масел находится на уровне 49,8 мг/дм³, что подтверждает факт загрязнения.

Экологи предполагают, что вероятно загрязнение произошло во время российской атаки 20 декабря 2025 года на объекты портовой инфраструктуры. Из-за обстрела в Аджалицкий лиман попали значительные объемы масла, что могло загрязнить часть акватории Черного моря.

Фото 3 — В Одессе море покрылось желтыми пятнами и пахнет подсолнечным маслом (ФОТО)
Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Сообщается, что инспекцией приняты необходимые меры реагирования, проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается.

Напомним, в конце декабря прошлого года возникло загрязнение побережья Черного моря после того, как растительное масло вместе с продуктами горения попало.   в акваторию Черного моря   в результате вражеской атаки по порту "Южный".

Там в ночь с 21 на 22 декабря загорелось около   30 контейнеров с мукой и растительным маслом .

А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон"   обнаружили пятна и погибших птиц.

Автор:
Светлана Манько