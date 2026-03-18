В Одесі море вкрилося жовтими плямами й пахне соняшниковою олією (ФОТО)

Забруднення Чорного моря
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В акваторії Одеси зафіксували забруднення Чорного моря. У воді виявили жовті плями, які мають характерний запах соняшникової олії.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, шо поблизу одеських пляжів "Відрада" й "Ланжерон" екологи виявили плями жовтого та жовто-сірого кольору, які пахнуть соняшниковою олією.

Фото 2 — В Одесі море вкрилося жовтими плямами й пахне соняшниковою олією (ФОТО)
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Фахівці відібрали проби морської води для аналізу й з’ясували, що вміст жирів і масел перебуває на рівні 49,8 мг/дм³, що підтверджує факт забруднення. 

Екологи припускають, що, ймовірно, забруднення відбулося під час російської атаки 20 грудня 2025 року на об’єкти портової інфраструктури. Через обстріл до Аджалицького лиману потрапили значні обсяги олії, що могло забруднити частину акваторії Чорного моря. 

Фото 3 — В Одесі море вкрилося жовтими плямами й пахне соняшниковою олією (ФОТО)
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Повідомляєтся, що інспекцією вжито необхідних заходів реагування, проінформовано відповідні служби для організації робіт із ліквідації наслідків забруднення. Моніторинг стану морської води триває.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року виникло забруднення узбережжя  Чорного моря після того, як рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря внаслідок ворожої атаки по порту "Південний".

Там у ніч з 21 на 22 грудня загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

А зранку 24 грудня у місті Одеса в районі пляжів “Дельфін” та “Ланжерон” виявили плями та загиблих птахів.

Автор:
Світлана Манько