Після удару дрону у Чорному морі утворилася пляма олії (ФОТО)

В акваторії Чорного моря виявили пляму олії розміром 400 на 200 метрів, яка утворилася через влучання російського дрона в резервуар у порту Чорноморська в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Там зауважують, що 26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ було пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ". Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Служби Чорноморської філії ДП "АМПУ" оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище.

Державні інспектори, які провели обстеження місця події, зафіксували витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження.

Зазначається, що інспекція відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Результати аналізів дадуть змогу визначити фактичний рівень забруднення та підготувати розрахунок збитків.

Остаточна оцінка шкоди морському середовищу, завданої внаслідок збройної агресії, буде проведена після отримання повного обсягу необхідних даних.

Зауважимо, у середині березня в акваторії Одеси зафіксували забруднення Чорного моря. У воді виявили жовті плями, які мають характерний запах соняшникової олії. Забруднення відбулося під час російської атаки 20 грудня 2025 року на об’єкти портової інфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року виникло забруднення узбережжя Чорного моря після того, як рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря внаслідок ворожої атаки по порту "Південний".

Там у ніч з 21 на 22 грудня загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

А зранку 24 грудня у місті Одеса в районі пляжів “Дельфін” та “Ланжерон” виявили плями та загиблих птахів.