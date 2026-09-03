"Тариф не може залишатися колишнім": Кличко пояснив причини підвищення цін на воду в Києві

В усіх регіонах України розпочався процес підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Головною причиною стало критичне становище водоканалів, через яке галузь опинилася фактично на межі повної зупинки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами очільника столиці, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році, проте тоді це рішення не реалізували.

Кличко зазначив, що розуміє складність ситуації для громадян, однак тариф на воду не може залишатися на колишньому рівні в умовах стрімкого подорожчання ключових витрат: вартості електроенергії, цін на пальне та хімічних реагентів для очищення.

Окрім цього, мер наголосив, що серед пріоритетних питань на сьогоднішньому засіданні Київради — підготовка столиці до зими й опалювального сезону.

Нагадаємо, у Києві планують підвищити тарифи на воду майже втричі. Якщо чинний сукупний тариф на водопостачання та водовідведення у столиці становить 30,38 грн за кубометр, то після можливого перегляду вартість може досягти 88,90 грн.