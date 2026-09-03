RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,83

44,71

EUR

52,05

51,84

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

"Тариф не може залишатися колишнім": Кличко пояснив причини підвищення цін на воду в Києві

Кран
Кличко пояснив причини підвищення цін на воду в Києві / Unsplash

В усіх регіонах України розпочався процес підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Головною причиною стало критичне становище водоканалів, через яке галузь опинилася фактично на межі повної зупинки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами очільника столиці, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році, проте тоді це рішення не реалізували.

Кличко зазначив, що розуміє складність ситуації для громадян, однак тариф на воду не може залишатися на колишньому рівні в умовах стрімкого подорожчання ключових витрат: вартості електроенергії, цін на пальне та хімічних реагентів для очищення.

Окрім цього, мер наголосив, що серед пріоритетних питань на сьогоднішньому засіданні Київради — підготовка столиці до зими й опалювального сезону.

Нагадаємо, у Києві планують підвищити тарифи на воду майже втричі. Якщо чинний сукупний тариф на водопостачання та водовідведення у столиці становить 30,38 грн за кубометр, то після можливого перегляду вартість може досягти 88,90 грн.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності