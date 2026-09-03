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"Тариф не может оставаться прежним": Кличко объяснил причины повышения цен на воду в Киеве

Кран
Кличко объяснил причины повышения цен на воду в Киеве / Unsplash

Во всех регионах Украины начался процесс повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Главной причиной стало критическое положение водоканалов, по которому отрасль оказалась фактически на грани полной остановки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

По словам главы столицы, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендовала повысить тариф еще в 2024 году, однако тогда это решение не было реализовано.

Кличко отметил, что понимает сложность ситуации для граждан, однако тариф на воду не может оставаться на прежнем уровне в условиях стремительного удорожания ключевых расходов: стоимости электроэнергии, цен на топливо и химических реагентов для очистки.

Кроме того, мэр подчеркнул, что среди приоритетных вопросов на сегодняшнем заседании Киевсовета — подготовка столицы к зиме и отопительному сезону.

Напомним, в Киеве планируют повысить тарифы на воду почти втрое. Если действующий совокупный тариф на водоснабжение и водоотвод в столице составляет 30,38 грн. за кубометр, то после возможного пересмотра стоимость может достигнуть 88,90 грн.

Автор:
Максим Кольц

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