Обов’язки голови правління Сенс Банку після відсторонення Олексія Ступака виконує Олена Зубченко

Обов’язки голови правління Сенс Банку виконує Олена Зубченко. Це сталося після відсторонення від виконання обов’язків Олексія Ступака, який фігурує у матеріалах НАБУ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

За даними фінустанови, вона має понад 20 років професійного досвіду на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах, зокрема в "ПриватБанку" та Міністерстві фінансів України, а також експертизу в галузі міжнародного права.

Водночас усі посадові особи АТ "Сенс Банк", які є фігурантами матеріалів, оприлюднених НАБУ 19 серпня 2026 року, відсторонені від виконання посадових обов’язків та позбавлені доступу до управління банком.

Стосовно колишнього голови правління суд визначив запобіжний захід у вигляді застави та поклав процесуальні обов’язки. Додатково банк отримав рішення Національного банку України про невідповідність Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності з вимогою вжити заходів для припинення його повноважень.

Оновлення та робота банку

Паралельно триває оновлення складу Наглядової ради АТ "Сенс Банк". У серпні НБУ погодив незалежного члена Наглядової ради — міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується погодження ще двох новопризначених членів.

Після вступу на посаду одного з кандидатів Наглядова рада отримає необхідний склад для проведення правомочних засідань. До її виключної компетенції належить прийняття рішень щодо припинення повноважень голови правління.

Як зазначено в заяві, наразі банк продовжує роботу в штатному режимі, виконуючи зобов'язання перед клієнтами.

Нагадаємо, раніше на тлі розслідування НАБУ уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку. Після антикорупційної справи Кабмін усунув від виконання обов'язків Миколу Гладишенка терміном на пів року й ініціював розгляд питання щодо зміни керівництва правління.