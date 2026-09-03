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Обязанности председателя правления Сенс Банка после отстранения Алексея Ступака выполняет Елена Зубченко

Елена Зубченко Сенс Банк
Елена Зубченко/Фото: facebook.com/SenseBankUkraine

Обязанности председателя правления Сенс Банка исполняет Елена Зубченко. Это произошло после отстранения от исполнения обязанностей Алексея Ступака, фигурирующего в материалах НАБУ.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

По данным финучреждения, у нее более 20 лет профессионального опыта на руководящих должностях в банковской, юридической и государственной сферах, в частности в "ПриватБанке" и Министерстве финансов Украины, а также экспертиза в области международного права.

В то же время все должностные лица АО "Сенс Банк", являющиеся фигурантами материалов, обнародованных НАБУ 19 августа 2026 года, отстранены от исполнения должностных обязанностей и лишены доступа к управлению банком.

В отношении бывшего председателя правления суд определил меру пресечения в виде залога и возложил процессуальные обязанности. Дополнительно банк получил решение Национального банка Украины о несоответствии Алексея Ступака квалификационным требованиям по профессиональной пригодности с требованием принять меры по прекращению его полномочий.

Обновление и работа банка

Параллельно идет обновление состава Наблюдательного совета АО "Сенс Банк". В августе НБУ согласовал независимого члена Наблюдательного совета - международного банкира Петера Новака. В ближайшее время ожидается согласование еще двух новых членов.

После вступления в должность одного из кандидатов Наблюдательный совет получит необходимый состав для проведения правомочных заседаний. В ее исключительной компетенции входит принятие решений по прекращению полномочий председателя правления.

Как говорится в заявлении, в настоящее время банк продолжает работу в штатном режиме, выполняя обязательства перед клиентами и партнерами.

Напомним, ранее на фоне расследования НАБУ правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка. После антикоррупционного дела Кабмин отстранил от исполнения обязанностей Николая Гладышенко сроком на полгода и инициировал рассмотрение вопроса об изменении руководства правления.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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