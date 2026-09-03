Завод із заморозки овочів та фруктів на 30 000 тонн шукає інвестора: подробиці угоди

У Черкаській області виставили на продаж діючий виробничо-холодильний комплекс із потужністю заморозки до 30 000 тонн продукції на рік та холодильниками на 5 000 тонн одноразового зберігання.

Як пише Dilo, про це повідомляє InVenture.

Вартість об'єкта становить $4,5 млн, хоча загальний обсяг інвестицій в його основні засоби оцінюється приблизно у €12 млн.

Виробничі потужності

Підприємство оснащене виробничою лінією продуктивністю до 10 тонн на годину (близько 30 000 тонн на рік при роботі в одну зміну).

Завод спеціалізується на заморожуванні зеленого горошку, солодкої кукурудзи, цвітної капусти, броколі та цибулі, а також має технологічні можливості для переробки перцю, баклажанів, фруктів і ягід.

Доступні послуги із заморожування давальницької сировини та випуск продукції під private label. Готова продукція зберігається при температурі не вище –18 °C.

Що входить до складу комплексу:

Обладнання: два швидкоморозильні тунелі Unidex, техніка для приймання й первинної підготовки сировини європейського та американського виробництва, компресори Grasso.

два швидкоморозильні тунелі Unidex, техніка для приймання й первинної підготовки сировини європейського та американського виробництва, компресори Grasso. Інфраструктура: лабораторія, вагова, компресорний цех, адміністративні й складські приміщення, автомобільні гаражі та електрокари.

лабораторія, вагова, компресорний цех, адміністративні й складські приміщення, автомобільні гаражі та електрокари. Енергозабезпечення: власна трансформаторна підстанція на 2,1 МВт. У 2025 році на території ввели в експлуатацію нову газову котельню (інвестиції — близько $500 тис.). Додатково опрацьовувався проєкт встановлення 1 МВт сонячної генерації та систем накопичення енергії (ESS) до 5 МВт.

За підсумками 2024/2025 фінансового року виручка підприємства становила близько 124 млн грн. Поточне завантаження потужностей становить лише 20–25%, що вказує на значний потенціал для масштабування бізнесу.

Продукція постачається B2B-клієнтам та переробникам у пакуванні по 2,5 кг, 10 кг та 25 кг. Компанія володіє сертифікатами ISO та Halal і має досвід експортних поставок до Європейського Союзу, Туреччини та Ізраїлю.

Фото: Inventure

Фото: Inventure

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.