RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,83

44,71

EUR

52,05

51,84

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Завод із заморозки овочів та фруктів на 30 000 тонн шукає інвестора: подробиці угоди

На Черкащині продають потужний агрозавод
На Черкащині продають потужний агрозавод/Inventure

У Черкаській області виставили на продаж діючий виробничо-холодильний комплекс із потужністю заморозки до 30 000 тонн продукції на рік та холодильниками на 5 000 тонн одноразового зберігання. 

Як пише Dilo, про це повідомляє InVenture.

Вартість об'єкта становить $4,5 млн, хоча загальний обсяг інвестицій в його основні засоби оцінюється приблизно у €12 млн.

Виробничі потужності 

Підприємство оснащене виробничою лінією продуктивністю до 10 тонн на годину (близько 30 000 тонн на рік при роботі в одну зміну).

Завод спеціалізується на заморожуванні зеленого горошку, солодкої кукурудзи, цвітної капусти, броколі та цибулі, а також має технологічні можливості для переробки перцю, баклажанів, фруктів і ягід.

Доступні послуги із заморожування давальницької сировини та випуск продукції під private label. Готова продукція зберігається при температурі не вище –18 °C.

Що входить до складу комплексу:

  • Обладнання: два швидкоморозильні тунелі Unidex, техніка для приймання й первинної підготовки сировини європейського та американського виробництва, компресори Grasso.
  • Інфраструктура: лабораторія, вагова, компресорний цех, адміністративні й складські приміщення, автомобільні гаражі та електрокари.
  • Енергозабезпечення: власна трансформаторна підстанція на 2,1 МВт. У 2025 році на території ввели в експлуатацію нову газову котельню (інвестиції — близько $500 тис.). Додатково опрацьовувався проєкт встановлення 1 МВт сонячної генерації та систем накопичення енергії (ESS) до 5 МВт.

За підсумками 2024/2025 фінансового року виручка підприємства становила близько 124 млн грн. Поточне завантаження потужностей становить лише 20–25%, що вказує на значний потенціал для масштабування бізнесу.

Продукція постачається B2B-клієнтам та переробникам у пакуванні по 2,5 кг, 10 кг та 25 кг. Компанія володіє сертифікатами ISO та Halal і має досвід експортних поставок до Європейського Союзу, Туреччини та Ізраїлю.

Фото 2 — Завод із заморозки овочів та фруктів на 30 000 тонн шукає інвестора: подробиці угоди
Фото: Inventure
Фото 3 — Завод із заморозки овочів та фруктів на 30 000 тонн шукає інвестора: подробиці угоди
Фото: Inventure

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності