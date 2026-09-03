Завод по заморозке овощей и фруктов на 30 000 тонн ищет инвестора: подробности сделки

В Черкасской области был выставлен на продажу действующий производственно-холодильный комплекс с мощностью заморозки до 30 000 тонн продукции в год и холодильниками на 5 000 тонн одноразового хранения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает InVenture.

Стоимость объекта составляет $4,5 млн, хотя общий объем инвестиций в его основные средства оценивается примерно в €12 млн.

Производственные мощности

Предприятие оснащено производственной линией производительностью до 10 тонн в час (около 30 000 тонн в год при работе в одну смену).

Завод специализируется на замораживании зеленого горошка, сладкой кукурузы, цветной капусты, брокколи и лука, а также имеет технологические возможности для переработки перца, баклажанов, фруктов и ягод.

Доступны услуги по замораживанию давальческого сырья и выпуск продукции под private label. Готовая продукция хранится при температуре не выше –18 °C.

Входящий в состав комплекса:

Оборудование: два быстроморозильных туннеля Unidex, техника для приемки и первичной подготовки сырья европейского и американского производства, компрессоры Grasso.

два быстроморозильных туннеля Unidex, техника для приемки и первичной подготовки сырья европейского и американского производства, компрессоры Grasso. Инфраструктура: лаборатория, весовая, компрессорный цех, административные и складские помещения, автомобильные гаражи и электрокары.

лаборатория, весовая, компрессорный цех, административные и складские помещения, автомобильные гаражи и электрокары. Энергообеспечение: собственная трансформаторная подстанция на 2,1 МВт. В 2025 году на территории ввели в эксплуатацию новую газовую котельную (инвестиции около $500 тыс.). Дополнительно прорабатывался проект установки 1 МВт солнечного поколения и систем накопления энергии (ESS) до 5 МВт.

По итогам 2024/2025 финансового года выручка предприятия составила около 124 млн. грн. Текущая загрузка мощностей составляет всего 20–25%, что указывает на значительный потенциал для масштабирования бизнеса.

Продукция поставляется B2B-клиентам и переработчикам в упаковке по 2,5 кг, 10 кг и 25 кг. Компания владеет сертификатами ISO и Halal и имеет опыт экспортных поставок в Европейский Союз, Турцию и Израиль.

Фото: Inventure

Фото: Inventure

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в $1,45 млн.