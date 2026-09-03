Цены на курятину в Украине — актуальные цены на сентябрь 2026

По состоянию на начало сентября 2026 г. цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными. После незначительных колебаний в июле рынок не продемонстрировал резких перемен.

Как пишет Delo.ua, по данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 3 сентября следующая:

Продукт Цена Смена Филе 234–245 грн/кг +3,8% Бедро 109–159 грн/кг +4,3% Голень 114–119 грн/кг +17,0% Тушка 114 грн/кг +6,7%

Цены в популярных сетях супермаркетов:

Сеть Особенности АТБ куриное филе - 197,89 грн/кг Сильпо куриное филе - 198,20 грн/кг Novus куриные голени - 79,99 грн/кг

Динамика цен

По состоянию на 3 сентября 2026 г. цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными. После удорожания весной, которое было связано с ростом стоимости кормов, энергоносителей и логистики, летом рынок постепенно выровнялся.

По данным мониторинга Минфина, самой дорогой категорией остается куриное филе — его цена составляет около 238 грн/кг. Куриное бедро в среднем стоит около 139 грн/кг, голень – 93 грн/кг, а тушка – около 114 грн/кг.

В то же время, в магазинах стоимость отдельных частей курятины может заметно отличаться в зависимости от торговой сети и наличия акций. Розничные цены на филе, бедро и голень могут колебаться в пределах соответствующих ценовых диапазонов.

Несмотря на то, что курятина остается дороже, чем год назад, резкого ускорения роста цен пока не наблюдается. Дальнейшая динамика будет зависеть, прежде всего, от стоимости кормов, горючего, электроэнергии и логистики.

При отсутствии значительного удорожания этих составляющих производственных затрат в перспективе резких скачков цен на мясо птицы не ожидается.

Что будет с ценами на курятину

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей мяса птицы и яиц перестроить логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны войны.

Производители предупреждают, что такие условия могут привести к росту цен, сокращению ассортимента и снижению конкуренции на рынке.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Delo.ua, производители мяса птицы и яиц оценивают возможное рост себестоимости продукции на 10-15% из-за необходимости прямой доставки в магазины.

Добавим, украинские компании за первое полугодие 2026 года экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн. долларов.