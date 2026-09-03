Ціни на курятину в Україні - актуальні ціни на вересень 2026

Станом на початок вересня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними. Після незначних коливань у липні ринок не продемонстрував різких змін.

Як пише Delo.ua, за даними "Мінфіну", актуальна вартість курятини на 3 вересня наступна:

Продукт Ціна Зміна Філе 234–245 грн/кг +3,8% Стегно 109–159 грн/кг +4,3% Гомілка 114–119 грн/кг +17,0% Тушка 114 грн/кг +6,7%

Ціни в популярних мережах супермаркетів наступні:

Мережа Особливості АТБ куряче філе — 197,89 грн/кг Сільпо куряче філе — 198,20 грн/кг Novus курячі гомілки — 79,99 грн/кг

Динаміка цін

Станом на 3 вересня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними. Після подорожчання навесні, яке було пов’язане зі зростанням вартості кормів, енергоносіїв і логістики, влітку ринок поступово вирівнявся.

За даними моніторингу "Мінфіну", найдорожчою категорією залишається куряче філе — його ціна становить близько 238 грн/кг. Куряче стегно в середньому коштує близько 139 грн/кг, гомілка — 93 грн/кг, а тушка — близько 114 грн/кг.

Водночас у магазинах вартість окремих частин курятини може помітно відрізнятися залежно від торговельної мережі та наявності акцій. Роздрібні ціни на філе, стегно та гомілку можуть коливатися в межах відповідних цінових діапазонів.

Попри те, що курятина залишається дорожчою, ніж рік тому, різкого прискорення зростання цін наразі не спостерігається. Подальша динаміка залежатиме передусім від вартості кормів, пального, електроенергії та логістики.

За відсутності значного здорожчання цих складових виробничих витрат у найближчій перспективі різких стрибків цін на м’ясо птиці не очікується.

Що буде з цінами на курятину

Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників м'яса птиці та яєць перебудувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Виробники попереджають, що такі умови можуть призвести до зростання цін, скорочення асортименту та зниження конкуренції на ринку.

Як заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі Delo.ua, виробники м'яса птиці та яєць оцінюють можливе зростання собівартості продукції на 10-15% через необхідність прямої доставки до магазинів.

Додамо, українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.