Зеленский приехал во Львов (ВИДЕО)

11 января президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львов.

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Об этом глава государства сообщил в Телеграмме

Президент начал поездку во Львов с чествования памяти украинских воинов.

"Начал свой визит во Львов с важнейшего – чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", - подчеркнул гарант.

Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.

На обнародованном видео вместе с президентом участие в церемонии чествования павших героев приняли мэр Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители Андрей Сибига и Игорь Жовква.

Также Зеленский провел координационное совещание, на котором обсудили ситуацию безопасности в северо-западных областях Украины.

"Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

"Моральное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", - подчеркнул Зеленский.