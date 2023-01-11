Зеленський приїхав до Львова (ВІДЕО)

11 січня президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львова

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Президент розпочав поїздку до Львова з ушанування пам'яті українських воїнів.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - наголосив гарант.

Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

На оприлюдненому відео разом з президентом участь у церемонії вшанування полеглих героїв узяли мер Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Андрій Сибіга та Ігор Жовква.

Також Зеленський провів координаційну нараду, на якій обговорили безпекову ситуацію у північно-західних областях України.

"Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях. Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – підкреслив Зеленський.