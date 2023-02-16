В ISW спрогнозировали, что скажет Путин в своем послании 21 февраля

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что в 2022 году Путин несколько раз откладывал свое ежегодное послание Федеральному собранию, вероятно, надеясь в конце концов использовать эту речь, чтобы отпраздновать масштабные победы России в Украине, но не смог этого сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне обостренной критики руководства Кремля.

В последние месяцы Путин выступал с незначительными обращениями по поводу символических юбилеев и дат и, вероятно, запланировал свою перенесенную речь на первую годовщину признания Россией так называемых ДНР/ЛНР.

"Путин, вероятно, переупакует российские меры по интеграции оккупированных территорий в Российскую Федерацию как новое достижение", – считают в ISW.

Там добавляют, что российские военные неудачи в Украине продолжают избавлять Путина от возможности представить военный успех российской общественности.

С момента захвата Северодонецка в июле 2022 года российские военные не добились значительных оперативных успехов в Украине. С тех пор украинские силы освободили около 18 тысяч квадратных километров территории.

"Возможно, Путин запланировал обращение, рассчитывая, что российские силы обеспечат по крайней мере тактический успех в районе Бахмута, хотя российские войска завоевали лишь около 500 квадратных километров в районе Бахмута начиная с июля 2022 года, понеся огромные потери", - предполагают аналитики.

Они считают, что Путин мог бы объявить о начале следующей волны мобилизации, хотя большинство индикаторов и оценок говорят о том, что он не сделает этого сейчас.

ISW вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом оценивает, что российские военные уже привлекли значительное количество своих существующих формирований к усиленным наступательным операциям в Украине, и что отсутствие значительных незадействованных резервов, вероятно, помешает Путину объявить о начале совершенно новой широкомасштабной наступательной операции.

"Путин, скорее всего, продолжит выступать с незначительными публичными обращениями, поскольку отсутствие военного успеха России в Украине лишает его возможности претендовать или убедительно обещать какую-либо значимую победу. Упорная украинская оборона самого Бахмута, несмотря на стоимость украинских жизней и материальных средств, не позволяет Путину даже утверждать, что Россия достигла хоть чего-нибудь в годовщину войны", - подчеркивают в ISW.

Ранее российские СМИ анализировали пропагандистские тезисы, которые Путин собирается озвучить в послании Федеральному собранию накануне годовщины вторжения в Украину. При этом содержание выступления Путина может быть существенно скорректировано, если изменится ситуация на фронте. А в случае успешного контрнаступления ВСУ следует ожидать от Путина более "агрессивной" риторики.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности русской армии.

В ISW считают, что великое русское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.