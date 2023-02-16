В ISW спрогнозували, що скаже Путін у своєму посланні 21 лютого

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що у 2022 році Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля.

Останніми місяцями Путін виступав із невражаючими зверненнями з нагоди символічних ювілеїв і дат і, ймовірно, запланував свою перенесену промову на першу річницю визнання Росією так званих ДНР/ЛНР.

"Путін, ймовірно, переупакує російські заходи щодо інтеграції окупованих територій до Російської Федерації як нове досягнення", – вважають у ISW.

Там додають, що російські військові невдачі в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити військовий успіх російській громадськості.

З моменту захоплення Сєвєродонецька в липні 2022 року російські військові не досягли значних оперативних успіхів в Україні. Відтоді українські сили звільнили майже 18 тисяч квадратних кілометрів території.

"Можливо, Путін запланував звернення, розраховуючи, що російські сили забезпечать принаймні тактичний успіх у районі Бахмута, хоча російські війська завоювали лише близько 500 квадратних кілометрів у районі Бахмута починаючи з липня 2022 року, зазнаючи величезних втрат", - припускають аналітики.

Вони вважають, що Путін міг би оголосити про початок наступної хвилі мобілізації, хоча більшість індикаторів і оцінок свідчать про те, що він не зробить цього зараз.

ISW разом із міністром оборони Великобританії Беном Воллесом, оцінює, що російські військові вже залучили значну кількість своїх наявних формувань до посилених наступальних операцій в Україні, і що відсутність значних незадіяних резервів, ймовірно, завадить Путіну оголосити про початок абсолютно нової широкомасштабної наступальної операції.

"Путін, швидше за все, продовжить виступати з незначними публічними зверненнями, оскільки відсутність військового успіху Росії в Україні позбавляє його можливості претендувати або переконливо обіцяти будь-яку значущу перемогу. Наполеглива українська оборона самого Бахмута, незважаючи на вартість українських життів і матеріальних засобів, не дозволяє Путіну навіть стверджувати, що Росія досягла хоч чогось в річницю війни", - підкреслюють в ISW.

Раніше російські ЗМІ аналізували пропагандистські тези, які Путін збирається озвучити у посланні до Федеральних зборів напередодні річниці вторгнення в Україну. При цьому зміст виступу Путіна може бути суттєво скоригованим — якщо зміниться ситуація на фронті. А у разі успішного контрнаступу ЗСУ слід чекати від Путіна "агресивнішої" риторики.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.