Росіяни не повинні турбуватися: ЗМІ дізнались, про що Путін розповість у зверненні перед річницею війни

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів напередодні річниці вторгнення в Україну. У Кремлі вже готують пропагандистські тези.

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Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".

Там зазначають, що робота над текстом послання ще триває, а точна дата виступу російського диктатора поки що не відома.

"Одне з наших джерел похмуро пожартував, що не здивується, якщо послання відбудеться 24 лютого у річницю вторгнення", — зазначає видання.

Державні пропагандистські ЗМІ з посиланням на власні анонімні джерела написали, що послання справді відбудеться наприкінці лютого — але, швидше за все, не 24, а 20–21 лютого. Офіційно Кремль поки не підтверджував передбачуваних дат послання.

Як розповіли два джерела "Медузи", близькі до Кремля, текст послання, як і раніше, у розробці; свої пропозиції до нього готують співробітники уряду РФ, Ради безпеки та політичного блоку адміністрації президента.

За твердженням співрозмовників "Медузи", планується, що Путін у своєму виступі "приділить особливу увагу" державній підтримці учасників так званої "спецоперації" та окупованим українським територіям.

За словами джерел, очікується, що також Путін заявить про "згуртованість" росіян та їхню "беззастережну підтримку" війни.

Крім того, передбачається, що російський диктатор вже традиційно вішатиме росіянам "лапшу на вуха" про "багатополярний світ" та "антиколоніальну політику" Росії.

Уряд же, за інформацією співрозмовників "Медузи", готує частину виступу про "успішні приклади імпортозаміщення" та "успіхи" у боротьбі з санкціями.

Також у своєму посланні Путін, швидше за все, буде докладно розповідати про плановані "заходи соціальної підтримки" росіян. А також підкреслить, що, незважаючи на війну з Україною, "звичайні громадяни Росії не повинні турбуватися: сучасна зброя має захистити їх".

При цьому зміст послання і дата виступу Путіна можуть бути суттєво скоригованим — якщо зміниться ситуація на фронті. Співрозмовники видання вважають, що у разі успішного контрнаступу ЗСУ слід чекати від Путіна "агресивнішої" риторики.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.