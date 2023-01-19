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Зеленський відмовляється від переговорів із Путіним, бо не впевнений, що він живий

Зеленський відмовляється від переговорів із Путіним, бо не впевнений, що він живий

Президент України Володимир Зеленський допускає можливість того, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін вже помер, а замість нього у публічному просторі з’являються двійники. 

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Про це Зеленський заявив під час Українського сніданку у Давосі 19 січня.

"Сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється у публічному просторі, що це він і є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, чи приймає він рішення, чи хтось ухвалює рішення. Що це за коло осіб? У мене немає жодної інформації", - заявив гарант.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак і "помре дуже швидко".

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

18 січня очільника МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається вести  переговорів із Володимиром Зеленським.

Автор:
Світлана Манько