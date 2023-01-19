Зеленський відмовляється від переговорів із Путіним, бо не впевнений, що він живий

Президент України Володимир Зеленський допускає можливість того, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін вже помер, а замість нього у публічному просторі з’являються двійники.

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Про це Зеленський заявив під час Українського сніданку у Давосі 19 січня.

"Сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється у публічному просторі, що це він і є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, чи приймає він рішення, чи хтось ухвалює рішення. Що це за коло осіб? У мене немає жодної інформації", - заявив гарант.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак і "помре дуже швидко".

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

18 січня очільника МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається вести переговорів із Володимиром Зеленським.