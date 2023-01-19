Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что он жив

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность того, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин уже умер, а вместо него в публичном пространстве появляются двойники.

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Об этом Зеленский заявил во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется в публичном пространстве, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он жив, принимает ли он решение, или кто-то принимает решение. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", - заявил гарант.

По его словам, Россия "должна найти кого-то, а потом что-то предложить".

"Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю с кем", - подчеркнул президент.

Он добавил, что за три года его пребывания в должности делалось все, чтобы дипломатией освободить украинские земли.

"Кто-то не хотел, кто-то не имел времени, кто-то слал условия. Их было много и все с центром в Москве", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком и "умрет очень быстро".

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

18 января глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вести переговоры с Владимиром Зеленским.