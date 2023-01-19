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Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что он жив
Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность того, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин уже умер, а вместо него в публичном пространстве появляются двойники.
Об этом Зеленский заявил во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.
"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется в публичном пространстве, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он жив, принимает ли он решение, или кто-то принимает решение. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", - заявил гарант.
По его словам, Россия "должна найти кого-то, а потом что-то предложить".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю с кем", - подчеркнул президент.
Он добавил, что за три года его пребывания в должности делалось все, чтобы дипломатией освободить украинские земли.
"Кто-то не хотел, кто-то не имел времени, кто-то слал условия. Их было много и все с центром в Москве", - подчеркнул Зеленский.
Отметим, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком и "умрет очень быстро".
Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.
18 января глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вести переговоры с Владимиром Зеленским.