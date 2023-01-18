У МЗС прокоментували слова Лаврова про неможливість переговорів із Зеленським

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання очільника МЗС країни-агресора РФ Сергія Лаврова, який заявив, що Росія не збирається вести переговорів із Володимиром Зеленським.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві речника українського МЗС Олега Ніколенко.

Він підкреслив, що Росія ніколи всерйоз і не була зацікавлена у переговорах, а лише створювала "димову завісу для підготовки до чергової терористичної атаки".

"Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир’я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні", - зазначив Ніколенко.

За його словами, партнери України вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ.

"Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Президента Зеленського. Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу", - наголосив дипломат.

Він додав, для того, щоб пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами.

"Україна переможе, а Росія – програє. Про інше не може бути й мови", - підсумував Ніколенко.

Як повідомили сьогодні російські ЗМІ, Лавров відкинув мирний план Зеленського і заявив, що про перемовини з ним не може бути й мови.

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Зазначимо, Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.