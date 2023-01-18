В МИДе прокомментировали слова Лаврова о невозможности переговоров с Зеленским

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали высказывания главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Россия не собирается вести переговоры с Владимиром Зеленским.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

Он подчеркнул, что Россия никогда всерьез и не была заинтересована в переговорах, а лишь создавала "дымовой занавес для подготовки к очередной террористической атаке".

"Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовой занавес для подготовки к очередному российскому террористическому. атаки по Украине", - отметил Николенко.

По его словам, партнеры Украины уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ.

"Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами.

"Украина победит, а Россия проиграет. О другом не может быть и речи", - подытожил Николенко.

Как сообщили сегодня российские СМИ, Лавров отверг мирный план Зеленского и заявил, что о переговорах с ним не может быть и речи.

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Отметим, Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.