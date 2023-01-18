Требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы, - Госдеп США

Требование России по признанию незаконно захваченных территорий Украины частью РФ для начала мирных переговоров не может быть выполнено и не способствует мирному процессу.

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Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Укринформ.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не разрешают наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.

В этой связи он напомнил недавние заявления Путина в его разговоре с президентом Турции Эрдоганом, что Россия будет вести переговоры с Украиной только тогда, когда там примут "новые реалии" по захваченным РФ территориям.

"Следует прислушиваться к Путину во время его недавнего разговора с турецким президентом Эрдоганом, во время которого он заявил, что пока Украина не признает то, что он называет новыми территориальными реалиями, не о чем договариваться. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что захваченные Россией силой территории не вернутся, речи не может быть о переговорах. Конечно, это неприемлемо", - сказал Блинкен.

Он считает, что реальное усиление возможностей Украины на поле боя существенно ускорит момент завершения войны и готовность России договариваться о мире.

"Самый быстрый путь к достижению устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, до переговоров – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", - отметил Блинкен.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредничество Турции в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Напомним, что согласно результатам КМИС, 85% украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости.