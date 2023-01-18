Вимоги РФ до України визнати "нові територіальні реалії" є неприйнятними, - Держдеп США

Вимога Росії щодо визнання незаконно захоплених територій України частиною РФ для початку мирних перемовин не може бути виконана та не сприяє мирному процесу.

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Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Укрінформ.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", – зазначив Блінкен.

У цьому зв’язку він нагадав недавні заяви Путіна в його розмові з президентом Туреччини Ердоганом, що Росія вестиме переговори з Україною лише тоді, коли там приймуть "нові реалії" щодо захоплених РФ територій.

"Слід прислухатися до Путіна під час його нещодавньої розмови із турецьким президентом Ердоганом, під час якої він заявив, що поки Україна не визнає те, що він називає новими територіальними реаліями, немає про що домовлятися. Іншими словами, поки Україна не визнає та не прийме той факт, що захоплені Росією силоміць території не повернуться, мови не може бути про перемовини. Звісно, це неприйнятно", - сказав Блінкен

Він вважає, що реальне посилення можливостей України на полі бою суттєво пришвидшить момент завершення війни та готовність Росії домовлятися про мир.

"Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", - зауважив Блінкен.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в ході телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським вкотре запропонував посередництво Туреччини в мирних переговорах між Україною та Росією.

Нагадаємо, що згідно з результатами КМІС, 85% українців вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності.