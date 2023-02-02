Россияне не должны беспокоиться: СМИ узнали, о чем Путин расскажет в обращении перед годовщиной войны

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин собирается выступить с посланием перед Федеральным собранием накануне годовщины вторжения в Украину. В Кремле уже готовятся пропагандистские тезисы.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Там отмечают, что работа над текстом послания продолжается, а точная дата выступления российского диктатора пока не известна.

"Один из наших источников угрюмо пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля в годовщину вторжения", — отмечает издание.

Государственные пропагандистские СМИ со ссылкой на собственные анонимные источники написали, что послание действительно состоится в конце февраля, но, скорее всего, не 24, а 20-21 февраля. Официально Кремль пока не подтверждал предполагаемые даты послания.

Как рассказали два источника "Медузы", близкие к Кремлю, текст послания по-прежнему в разработке; свои предложения к нему готовят сотрудники правительства РФ, Совбеза и политического блока администрации президента.

По утверждению собеседников "Медузы", планируется, что Путин в своем выступлении "уделит особое внимание" государственной поддержке участников так называемой "спецоперации" и оккупированным украинским территориям.

По словам источников, ожидается, что также Путин заявит о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.

Кроме того, предполагается, что российский диктатор уже традиционно будет вешать россиянам "лапшу на уши" о "многополярном мире" и "антиколониальной политике" России.

Правительство же, по информации собеседников "Медузы", готовит часть выступления об "успешных примерах импортозамещения" и "успехах" в борьбе с санкциями.

Также в своем послании Путин, скорее всего, будет подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки" россиян. А также подчеркнет, что несмотря на войну с Украиной, "обычные граждане России не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".

При этом содержание послания и дата выступления Путина могут быть существенно скорректированы, если изменится ситуация на фронте. Собеседники издания считают, что в случае успешного контрнаступления ВСУ следует ожидать от Путина более "агрессивной" риторики.

Ранее аналитики Институт изучения войны (ISW) сообщали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара к западу от Донецка.