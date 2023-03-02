Британская разведка оценила, как погода повлияет на оборону Бахмута

Весеннее потепление и, как следствие, ухудшение возможности передвижения по бездорожью принесут преимущество украинским войскам, ведущим оборону Бахмута.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"В то время как украинские войска продолжают оборону Бахмута в Донецкой области, нынешнее повышение температуры создает условия, известные на украинском языке как "бездоріжжя", ограничивающее передвижение по пересеченной местности. Плохое передвижение по пересеченной местности, как правило, дает определенное военное преимущество силам, что обороняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно превышает температуру замерзания. Как и с середины февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные оттепели остаются вероятными до следующей недели.

Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему понижению условий передвижения по местности.

"Почти наверняка в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет самым плохим. Это принесет дополнительные трудности для наземных операций и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по рыхлой почве на Бахмутском направлении", - добавили в разведке.

Напомним, российские войска несколько месяцев штурмуют Бахмут и пытаются захватить город; украинские защитники удерживают оборону. В разведке Британии считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.

В то же время город постоянно находится под вражеским огнем, жертвами российской агрессии становятся и дети тоже. В связи с опасностью с 13 февраля было ограничено пребывание в Бахмуте журналистов.