Росія продовжує наступ у Бахмуті, але готується захищати Бєлгород, - Генштаб

Протягом минулої доби, 1 березня, українські захисники відбили понад 170 атак противника. Основні зусилля ворог зосереджує на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Куп’янському напрямках.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, ворог не полишає спроб взяти штурмом Бахмут. ЗСУ не дають оточити місто.

За минулу добу окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА "Шахед-136". Обидва дрони збиті. З ворожих РСЗО стріляли 58 разів.

Зі свого боку, наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники збили ворожий БПЛА типу "Орлан-10".

Разом з тим, за даними Генштабу, Росія посилено готується до оборони Бєлгородської області. У її прикордонних районах триває встановлення протитанкових загороджень.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці заявляли, що РФ почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області, щоб "розпалити патріотичні почуття" у населення на тлі існуючої загрози вторгнення українських сил.