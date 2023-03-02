ЗСУ вже ліквідували більше 150 тисяч російських окупантів

Станом на 2 березня на 372-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 150 605 осіб, що на 715 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2023-го орієнтовно склали:

особового складу - близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,

танків - 3397 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6658 (+20) од,

артилерійських систем - 2398 (+5) од,

РСЗВ - 480 (+1) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 300 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5264 (+7) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.