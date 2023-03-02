ВСУ уже ликвидировали более 150 тысяч российских захватчиков

По состоянию на 2 марта на 372-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских окупантов составляют около 150 605 человек, что на 715 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 150 605 (+715) человек ликвидировано,

танков - 3397 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,

артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,

РСЗО - 480 (+1) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 300 (+0) ед,

вертолетов - 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,

специальная техника – 230 (+0).

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертированы.