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ВСУ уже ликвидировали более 150 тысяч российских захватчиков

ВСУ уже ликвидировали более 150 тысяч российских захватчиков

По состоянию на 2 марта на 372-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских окупантов составляют около 150 605 человек, что на 715 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков - 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,
  • РСЗО - 480 (+1) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертированы.

Автор:
Светлана Манько