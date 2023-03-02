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ВСУ уже ликвидировали более 150 тысяч российских захватчиков
По состоянию на 2 марта на 372-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских окупантов составляют около 150 605 человек, что на 715 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
- танков - 3397 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,
- РСЗО - 480 (+1) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 300 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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