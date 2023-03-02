Россия продолжает наступление в Бахмуте, но готовится защищать Белгород, - Генштаб

За прошедшие сутки, 1 марта, украинские защитники отбили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивает на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, враг не оставляет попыток взять штурмом Бахмут. ВСУ не дают оцепить город.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Доннечине. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Оба дрона сбиты. Из вражеских РСЗО стреляли 58 раз.

Со своей стороны, наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также защитники сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".

В то же время, по данным Генштаба, Россия усиленно готовится к обороне Белгородской области. В ее приграничных районах идет установка противотанковых заграждений.

Напомним, ранее в британской разведке заявляли, что РФ начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области, чтобы "разжечь патриотические чувства" у населения на фоне существующей угрозы вторжения украинских сил.