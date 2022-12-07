У розвідці Британії пояснили, для чого риють окопи у Бєлгородській області

Країна-агресор РФ почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області, щоб "розпалити патріотичні почуття" у населення на тлі існуючої загрози вторгнення українських сил.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві зазначають, що 6 грудня 2022 року губернатор Бєлгородської області оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

"Повідомлення про окопи у Бєлгороді надходять як мінімум з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відображення механізованого нападу", - зауважують у розвідці Британії.

Там підкреслюють, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії для розпалювання патріотичних почуттів.

"Однак це, ймовірно, ілюструє щиру (але помилкову) віру деяких осіб, які ухвалюють рішення в Росії, у те, що існує реальна загроза вторгнення українських сил", – наголошують у розвідці.

Крім того, там вважають, що недостатність стратегічної оцінки є однією з критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення росії вторгнутися в Україну.

"Безпристрасний офіційний аналіз майже напевно часто нівелюється тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків", – додають у розвідці Британії.

Зазначимо, як зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), про спроби створити частково панічні настрої і “підсилити бойовий дух” росіян свідчить те, що у Бєлгородській та Курській областях оголосили про формування загонів територіальної оборони. Місцевих жителів лякають абсурдною ідеєю загрози українського наземного наступу на прикордонні райони Росії. Кремлівські пропагандисти теж висувають схожі неправдоподібні теорії.