В разведке Британии объяснили, для чего роют окопы в Белгородской области

Страна-агрессор РФ начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области, чтобы "разжечь патриотические чувства" у населения на фоне существующей угрозы вторжения украинских сил.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве отмечают, что 6 декабря 2022 года губернатор Белгородской области объявил о создании местных "отрядов самообороны".

"Сообщения об окопах в Белгороде поступают как минимум с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированного нападения", - отмечают в разведке Британии.

Там подчеркивают, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории России для разжигания патриотических чувств.

"Однако это, вероятно, иллюстрирует искреннюю (но ошибочную) веру некоторых лиц, принимающих решение в России, в то, что существует реальная угроза вторжения украинских сил", – отмечают в разведке.

Кроме того, там считают, что недостаточность стратегической оценки является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину.

"Бесстрастный официальный анализ почти наверняка часто нивелируется тенденцией к групповому мышлению и политически целесообразным выводам", – добавляют в разведке Британии.

Отметим, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), о попытках создать частично панические настроения и усилить боевой дух россиян свидетельствует о том, что в Белгородской и Курской областях объявили о формировании отрядов территориальной обороны. Местных жителей пугают абсурдной идеей угрозы украинского наземного наступления на приграничные районы России. Кремлевские пропагандисты тоже выдвигают схожие неправдоподобные теории.