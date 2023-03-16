ЄС може використати 500 млн євро на розширення виробництва боєприпасів, – єврокомісарка

Європейський Союз може використати короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 млн євро для прискорення промислового виробництва 155-міліметрових боєприпасів, які необхідні України. Про це заявила єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакҐіннесс.

Вона зазначила, що міністр оборони України Олексій Резніков заявляв про нагальну потребу в забезпеченні стабільного постачання таких снарядів.

"Потрібна амбіційна, прагматична і швидка відповідь у трьох нерозривно пов'язаних між собою сферах. Негайно передати боєприпаси з наявних запасів. Структурувати попит, розмістивши масові замовлення в європейській промисловості, покриваючи потреби як України, так і країн-членів ЄС. Масово і швидко нарощувати європейські виробничі потужності, що є необхідною умовою для виконання цих замовлень", – висловилася чиновниця.

За її словами, об'єднана цільова група з оборонних закупівель створила досить точне картографування потужностей із виробництва, зокрема, артилерійських снарядів. Ідеться про 15 виробників в 11 країнах-членах ЄС. МакҐіннесс додала, що потенціал ЄС у виробництві 155-міліметрових боєприпасів залишається значним.

"Єврокомісія готова мобілізувати свій регуляторний вплив і наявні ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість у її нарощуванні. Зокрема, нещодавно ми запропонували Європейський закон про посилення оборонної промисловості [через] спільний закон про закупівлі (EDIRPA). Цей короткостроковий інструмент з бюджетом в 500 млн євро може бути використаний для прискорення промислового виробництва необхідних боєприпасів", – сказала єврокомісарка.

Також МакҐіннесс заявила про необхідність мобілізувати приватне фінансування, в тому числі з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і банків, додавши, що з цією метою підтримка держав-членів ЄС буде вкрай важливою.

Нагадаємо, що в нещодавно країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні. Блок почав дискусію про те, як це реалізувати.