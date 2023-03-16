ЕС может использовать 500 млн евро на расширение производства боеприпасов, – еврокомиссар

Европейский Союз может использовать краткосрочный инструмент совместных закупок оружия с бюджетом в 500 млн евро для ускорения промышленного производства 155-миллиметровых боеприпасов, которые необходимы Украине. Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид МакГиннес.

Она отметила, что министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о неотложной потребности в обеспечении стабильной поставки таких снарядов.

"Нужен амбициозный, прагматический и быстрый ответ в трех неразрывно связанных сферах. Немедленно передать боеприпасы из имеющихся запасов. Структурировать спрос, разместив массовые заказы в европейской промышленности, покрывая потребности как Украины, так и стран-членов ЕС. Массово и быстро наращивать европейские производственные мощности, что является необходимым условием для выполнения этих заказов", – высказалась чиновница.

По ее словам, объединенная целевая группа по оборонным закупкам создала достаточно точное картографирование мощностей по производству, в частности, артиллерийских снарядов. Речь идет о 15 производителях в 11 странах-членах ЕС. МакГиннес добавила, что потенциал ЕС в производстве 155-миллиметровых боеприпасов остается значительным.

"Еврокомиссия готова мобилизовать свое регуляторное влияние и имеющиеся ресурсы, чтобы поддержать оборонную промышленность в ее наращивании. В частности, недавно мы предложили Европейский закон об усилении оборонной промышленности [через] общий закон о закупках (EDIRPA). Этот краткосрочный инструмент с бюджетом в 500 млн евро может быть использован для ускорения промышленного производства необходимых боеприпасов", – сказала еврокомиссар.

Также МакГиннес заявила о необходимости мобилизовать частное финансирование, в том числе со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и банков, добавив, что в этих целях поддержка государств-членов ЕС будет крайне важной.

Напомним, что в недавно страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. Блок начал дискуссию о том, как это реализовать.