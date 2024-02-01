В Україні знову дорожчають огірки: які ціни

В Україні поновилося зростання цін на тепличні огірки. На сьогоднішній день цей овоч надходить у продаж по 90-120 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Підвищення ціни на цей овоч експерти пояснюють активізацією попиту на тепличні огірки на тлі низької пропозиції цієї продукції.

Наразі оптові компанії збільшили закупівлі огірка, тоді як вибірка цієї культури в українських тепличних комбінатах залишається мінімальною.

На сьогоднішній день тепличний огірок надходить у продаж по 90-120 грн/кг, а це в середньому на 24% дорожче, ніж тижнем раніше.

Щодо прогнозів, то самі імпортери вважають, що огірок і надалі дорожчатиме, при цьому зростання цін триватиме, як мінімум, до кінця лютого.

Підставою для таких припущень є той факт, що поки що імпортна продукція практично не має конкурентів на українському ринку.

"Інакше кажучи, сезон продажу здебільшого українських тепличних комбінатів ще не розпочався. При цьому місцева продукція коштуватиме дещо дорожче за імпортну, насамперед через вищу собівартість, адже витрати на опалення українських тепличних комбінатів суттєво зросли", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що роком раніше тепличний огірок в Україні пропонувався до продажу в середньому на 38% дешевше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, на українському ринку білокачанної капусти знову спостерігається підйом цін після невеликого періоду зниження. Але незважаючи на здешевлення, на даний момент білокачанна капуста в Україні продається на 22% дорожче, ніж у той же період минулого року.