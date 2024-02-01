В Украине снова дорожают огурцы: какие цены

В Украине возобновился рост цен на тепличные огурцы. На данный момент этот овощ поступает в продажу по 90-120 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Повышение цены на овощ эксперты объясняют активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне низкого предложения этой продукции.

В настоящее время оптовые компании увеличили закупки огурца, в то время как выборка этой культуры в украинских тепличных комбинатах остается минимальной.

На сегодняшний день тепличный огурец поступает в продажу по 90-120 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем неделей ранее.

Что касается прогнозов, то сами импортеры считают, что огурец и дальше будет дорожать, при этом рост цен будет продолжаться, как минимум, до конца февраля.

Основанием для таких предположений является тот факт, что пока импортная продукция практически не имеет конкурентов на украинском рынке.

"Иными словами, сезон продажи украинских тепличных комбинатов еще не начался. При этом местная продукция будет стоить несколько дороже импортной, прежде всего из-за более высокой себестоимости, ведь затраты на отопление украинских тепличных комбинатов существенно выросли", - объясняют аналитики.

Они отмечают, что год назад тепличный огурец в Украине предлагался к продаже в среднем на 38% дешевле, чем сегодня.

Напомним, на украинском рынке белокочанной капусты снова наблюдается подъем цен после небольшого периода понижения. Но несмотря на удешевление, белокочанная капуста в Украине продается на 22% дороже, чем в тот же период прошлого года.