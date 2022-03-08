Держава допоможе приватним компаніям перенести виробництво у західні області України

Кабінет міністрів України розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій до західних регіонів України. Тепер вона поширюється на приватні компанії.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Якщо ви є менеджером або власником такого підприємства і хочете перевести повністю або частково виробничі потужності та співробітників у Західну Україну, необхідно заповнити заявку", – сказав Гетманцев.

Щоб подати заявку, потрібно перейти за посиланням та вказати необхідну інформацію.

Гетманцев пообіцяв, що для бізнесу створять усі необхідні умови для роботи. Крім того, держава братиме участь у процесі працевлаштування людей на новому місці.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу. За його словами, економіка воєнного стану передбачає чітке планування потреб, тому держава вже почала розміщувати державне замовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб.