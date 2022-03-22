Налоговый комитет Рады одобрил "таможенную реформу"

Налоговый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7190, который предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановку регистрации плательщиком НДС для новых упрощенцев вместо аннулирования. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Наиболее важные изменения для импортеров:

Ввоз импорта освобождается от пошлин. Норма не распространяется на продукты из Российской Федерации, Республики Беларусь и с временно оккупированных территорий.

С 1 апреля 2022 года до завершения военного положения освобождаются от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп.

Для перечня товаров, определенных Кабмином, отменяется обязанность подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические и другие).

Основные изменения для плательщиков НДС при переходе на упрощенную систему налогообложения на период военного положения:

Регистрация плательщиком НДС приостанавливается (не аннулируется).

Запрещается торговать продуктами из Российской Федерации, Республики Беларусь и с временно оккупированных территорий.

Датой перехода на упрощенную систему является дата, указанная в заявлении.

За все товары, приобретенные с НДС до перехода на упрощенную систему и использованные во время пребывания на упрощенной системе, после окончания военного положения надо будет начислить НДС.

Основные изменения для владельцев недвижимости:

За 2021 и 2022 годы не уплачивается налог на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий.

С 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение, не уплачивается налог на нежилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий.

Другие новации законопроекта:

Органы местного самоуправления наделяются правом внедрять местные налоги (предусмотренные НКУ) и вносить изменения в ранее установленные (уменьшать/увеличивать ставки) без распространения требований регуляторного законодательства.

Остановка сроков давности не будет касаться случая, если военное или чрезвычайное положение введено не на всей территории Украины.

Доход от продажи собственной с/х продукции будет облагаться налоговым агентом, а не физическим лицом самостоятельно.

Предполагается, что для экспортеров горючего также не подлежит бюджетному возмещению сумма отрицательного значения по НДС, определенного за соответствующий отчетный период, в расчет которой включены суммы налогового обязательства по операциям с применением ставки НДС для горючего 7%. Такие суммы будут относиться к налоговому кредиту следующего периода.

Срок освобождения от уплаты экологического налога устанавливается с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение (вместо полностью 2022 года). И применяться такое освобождение будет к субъектам, зарегистрированным на территориях, где велись боевые действия, а не к объектам, находящимся на этих территориях.

На период введения военного и/или чрезвычайного положения этиловый спирт, который используется как лекарственное средство объемом до 100 куб. см, разрешается реализовывать в розницу только через аптеки.

Пропуск через таможенную границу Украины товаров, которые по своим характеристикам и физико-химическим свойствам могут относиться к культурным ценностям, наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, радиоэлектронным средствам, запрещенным к ввозу, товарам военного назначения или товарам двойного использования, опасным отходам и т.п. на основании заявления декларанта о неприменении к таким товарам запретов и ограничений. На такие товары распространяются положения о пост-таможенном контроле.

Вводится мораторий на документальные проверки соблюдения требований законодательства по вопросам таможенного дела.

Останавливается ряд сроков, предусмотренных Таможенным кодексом.

Предполагается, что таможенные формальности могут выполняться другими органами, чем предусмотрено Таможенным кодексом.

На период военного положения приостанавливается регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре.

Таможенный кодекс Украины может устанавливать список товаров, на международные передачи которых не распространяется действие Закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования".

При соблюдении определенных условий разрешается производство с последующим вывозом за пределы таможенной территории Украины этилового денатурированного спирта.

Следующий этап — голосование за законопроект в Верховной Раде.

Напомним, Кабинет министров решил ввести декларативный принцип таможенных процедур, отказавшись от необходимости заполнять документы на таможне.

15 марта Верховная Рада также установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 миллиардов гривен.