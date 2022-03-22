Податковий комітет Ради схвалив "митну реформу"

Податковий комітет Верховної Ради України схвалив законопроект №7190, який передбачає звільнення імпорту від мит та ПДВ, зупинення реєстрації платником ПДВ для нових спрощенців замість анулювання. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

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Найважливіші зміни для імпортерів:

Ввезення імпорту звільняється від мит. Норма не поширюється на товари з Російської Федерації, Республіки Білорусь та з тимчасово окупованих територій.

З 1 квітня 2022 року до завершення військового стану звільняються від ПДВ операції із ввезення товарів "спрощенцями" 1-3 груп.

Для переліку товарів, визначених Кабміном, скасовується обов'язок подавати дозвільні документи, які необхідні при імпорті (санітарні, екологічні та інші).

Основні зміни для платників ПДВ при переході на спрощену систему оподаткування на період воєнного стану:

Реєстрація платником ПДВ припиняється (не анулюється).

Забороняється торгувати продуктами з Російської Федерації, Республіки Білорусь та з тимчасово окупованих територій.

Датою переходу на спрощену систему є дата, зазначена у заяві.

За всі товари, придбані з ПДВ до переходу на спрощену систему та використані під час перебування на спрощеній системі, після закінчення військового стану треба буде нарахувати ПДВ.

Основні зміни для власників нерухомості:

За 2021 та 2022 роки не сплачується податок на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій.

З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у якому буде скасовано військовий стан, не сплачується податок на нежитлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій.

Інші новації законопроекту:

Органи місцевого самоврядування наділяються правом запроваджувати місцеві податки (передбачені ПКУ) та вносити зміни до раніше встановлених (зменшувати/збільшувати ставки) без розповсюдження вимог регуляторного законодавства.

Зупинення термінів давності не стосуватиметься випадку, якщо військовий чи надзвичайний стан запроваджено не на всій території України.

Дохід від продажу власної с/г продукції оподатковуватиметься податковим агентом, а не фізичною особою самостійно.

Передбачається, що для експортерів пального також не підлягає бюджетному відшкодуванню сума негативного значення з ПДВ, визначеного за відповідний звітний період, до розрахунку якої включено суми податкового зобов'язання за операціями із застосуванням ставки ПДВ для пального 7%. Такі суми відноситимуться до податкового кредиту наступного періоду.

Термін звільнення від сплати екологічного податку встановлюється з 1 березня 2022 року до 31 грудня року, в якому буде скасовано військовий стан (замість повністю 2022 року). І застосовуватиметься таке звільнення до суб'єктів, зареєстрованих на територіях, де велися бойові дії, а не до об'єктів, що перебувають на цих територіях.

На період запровадження військового та/або надзвичайного стану етиловий спирт, який використовується як лікарський засіб обсягом до 100 куб. см, дозволяється реалізовувати в роздріб лише через аптеки.

Перепустка через митний кордон України товарів, які за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостями можуть належати до культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, радіоелектронних засобів, заборонених до ввезення, товарів військового призначення або товарів подвійного використання, небезпечних відходів тощо на підставі заяви декларанта про незастосування до таких товарів заборон та обмежень. На такі товари поширюються положення про пост-митний контроль.

Запроваджується мораторій на документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної справи.

Зупиняється низка термінів, передбачених Митним кодексом.

Передбачається, що митні формальності можуть виконуватись іншими органами, ніж передбачено Митним кодексом.

На період воєнного стану зупиняється реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі.

Митний кодекс України може встановлювати список товарів, на міжнародні передачі яких не поширюється дія Закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

За дотримання певних умов дозволяється виробництво з наступним вивезенням за межі митної території України етилового денатурованого спирту.

Наступний етап – голосування за законопроект у Верховній Раді.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вирішив запровадити декларативний принцип митних процедур, відмовившись від необхідності заповнювати документи на митниці.

15 березня Верховна Рада також встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 мільярдів гривень.